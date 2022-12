Répit pour les abeilles: la Belgique en finit avec les néonicotinoïdes

Les insecticides tueurs d’abeilles qui protègent les betteraves de la jaunisse ne recevront plus de dérogation du ministre Clarinval en 2023. Mais Nature & Progrès et PAN Europe veulent des décisions plus fortes, car les exportations persistent.

Le ministre fédéral de l’Agriculture David Clarinval a récemment pris la décision de ne plus octroyer de dérogation pour les semis de betteraves sucrières enrobés de néonicotinoïdes, ces pesticides qui sont décriés depuis des années pour être des tueurs d’abeilles. Si des associations environnementales comme Nature & Progrès et PAN Europe (Pesticide Action Network Europe) saluent « ce geste enfin posé pour l’environnement », elles voudraient que le gouvernement et son ministre responsable des matières imports-exports aillent plus loin dans la démarche en « mettant un terme aux dérogations fournies pour l’exportation de semences traitées aux néonicotinoïdes ainsi que toute dérogation aux restrictions européennes sur les nouveaux néonicotinoïdes ».