Cinq enjeux majeurs derrière la prolongation du nucléaire

Pour un accord nucléaire sous le sapin, c’est loupé. En revanche, le gouvernement fédéral et l’exploitant des centrales Engie Electrabel ont toujours la ferme intention de conclure un grand deal autour de la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 d’ici la Saint-Sylvestre. Une échéance marquée dans le calendrier depuis le 21 juillet dernier, jour où les deux parties avaient conclu un pré-accord de trois pages, non contraignant. Dans ce texte, la date du 31 décembre 2022 est baptisée « Go / no go date ». Comprenez : le jour où le projet recevra définitivement un feu vert… ou rouge. « Les parties s’efforceront de négocier et de conclure des accords juridiques contraignants » avant la fin 2022, car les conditions générales négociées en juillet « cesseront de s’appliquer » au-delà de cette date, peut-on lire dans l’échange de consentement de l’été.