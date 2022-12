Nucléaire, oui merci. Ou bonjour le monde d’avant

Après vingt ans d’atermoiement plus ou moins délibérés, et en partie sous la contrainte de la crise énergétique conséquente à la guerre en Ukraine, nous opérons une courbe rentrante, notamment idéologique, sur le nucléaire.

C’est un vœu : l’Etat et Engie sont tout près de conclure un accord portant principalement sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires en Belgique, pour dix ans, au moins…

On n’imagine pas Alexander De Croo, Premier, et Tinne Van der Straeten, ministre de l’Energie, qui négocient au nom du gouvernement fédéral, expliquer dans les prochaines heures, les prochains jours, que ça coince, que ça ne va pas, qu’on verra plus tard, tant l’enjeu est éminemment stratégique pour la Belgique : l’approvisionnement du pays en électricité. On ne fait pas plus lourd sur le registre des « dossiers » socio-économiques engageant l’avenir.