Police: un changement de taille pour les amendes routières

Désormais, toute personne qui le souhaite peut demander un plan de remboursement pour ses amendes routières. C'est ce que rapporte le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ce lundi. La demande se fait via le portail numérique Justice Just-on-web et est possible pour tout le monde, puisque le délinquant n'a pas à prouver sa situation financière.

La Justice veut offrir une solution aux personnes qui reconnaissent leurs infractions, mais n'ont pas les moyens nécessaires pour payer leur amende sur le moment, peut-on lire dans un communiqué de presse.