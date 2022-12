L'Indonésie : le plus vaste sanctuaire marin au monde pour les raies manta

Les raies manta sont divisées en deux espèces : la raie manta de récif (Manta alfredi) et la raie manta océanique (Manta birostris). Elles peuvent atteindre les 25 km/h lorsqu’elles se sentent en danger. En 2014, l'Indonésie a annoncé la création du plus vaste sanctuaire marin au monde pour les raies manta. Leur objectif : protéger les raies de la surpêche et stimuler l'éco-tourisme dans l'archipel.

