Un tacle au niveau du genou: ce geste scandaleux qui choque l’Angleterre (vidéo)

Un tacle peut parfois avoir des conséquences désastreuses. C’est souvent le cas lorsque ce dernier n’est pas destiné à viser le ballon, mais bien le corps de l’adversaire. On l’a de nouveau constaté lors d’un match de FA Youth Cup entre Wolverhampton Wanderers et Leicester City.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce geste choque l’Angleterre. Will Alves (Leicester) a été violemment touché par Caden Voice au niveau du genou. Si Alves était déstabilisé par un contact au préalable, il a été mis au sol par cette faute grossière et aux conséquences importantes : Alves, auteur de cris glaçants à même le sol, est out durant neuf mois.