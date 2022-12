A peine retraité, Fernand Koekelberg embauché comme conseiller juridique par la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles

L’ex-commissaire général de la police offrira ses conseils juridiques à la seconde plus grande zone de police du pays. Un choix qui témoigne d’un climat d’incertitude quant à l’avenir du paysage institutionnel de la police.

Mercredi dernier, le conseil de police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles (Polbru) a approuvé en « comité secret » l’embauche d’une nouvelle recrue dont le nom sonne étrangement familier. Comme l’a annoncé ce matin Sudpresse, il s’agit de Fernand Koekelberg. Lequel n’est autre que l’ex-commissaire général de la police fédérale (un poste qu’il a occupé de 2007 à 2011), par ailleurs considéré comme l’un des grands architectes de la réforme des polices et l’un des plus fins connaisseurs de la norme KUL (la fameuse norme de financement des zones de police par le fédéral, jugée obsolète, mais qui semble décidément impossible à actualiser). Actuellement, il occupe toujours le poste de conseiller à la police fédérale, pour laquelle il joue l’officier de liaison avec la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles.