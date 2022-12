Koen De Leus (BNP Paribas Fortis): «Les prix de l’immobilier devraient baisser d’environ 3% en 2023»

Selon Koen De Leus, le chef économiste de BNP Paribas Fortis, s’il n’y a pas de quoi sauter au plafond non plus, la conjoncture en 2023 sera finalement plus clémente que prévu. Celles et ceux qui ont un peu d’argent de côté devraient donc « éviter de tout laisser dormir sur leur compte d’épargne ». Dans un environnement de taux totalement inversé par rapport à ces dix dernières années, il y a de nouvelles opportunités pour investir.

L’économie belge a bien résisté en 2022 : selon la Banque nationale, plus de 100.000 emplois supplémentaires ont été créés. Faut-il néanmoins s’attendre à une récession en 2023 ?