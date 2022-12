Une septième victime retrouvée après la chute d’un car en Espagne

Le soir du réveillon de Noël, un car a chuté dans une rivière depuis un pont. Le premier bilan était de six morts et deux blessés, mais une septième victime a été retrouvée ce lundi.

Le bilan du spectaculaire accident de car dans le nord-ouest de l’Espagne s’élève désormais à sept morts, après la découverte lundi du corps d’une nouvelle victime, une femme, dont la présence à bord n’avait pas été signalée.

Au moment du réveillon de Noël, le car a chuté de plusieurs dizaines de mètres dans une rivière en crue depuis un pont, à Cerdedo-Cotobade, petite ville de Galice située non loin de la frontière avec le Portugal. Deux personnes qui se trouvaient à bord ont survécu : le chauffeur du véhicule, âgé d’une soixantaine d’années, et une passagère, tous deux hospitalisés.

Six autres passagers ont été retrouvés sans vie par les secours, qui ont publié sur Twitter une photo impressionnante de l’épave, plongée dans un cours d’eau tumultueux au fond d’un ravin entouré de troncs d’arbres.

Le nombre de personnes portées disparues est longtemps resté incertain, le chauffeur du car ayant fait part de ses « doutes » sur le nombre de personnes présentes dans son véhicule lorsqu’il a été pris en charge – sous le choc – par les secours.

Pensant que tous les passagers du car avaient été retrouvés, les secours avaient mis fin dimanche soir à leurs recherches. Mais lundi matin, ils les ont repris après que la passagère qui a survécu au drame leur a signalé qu’une amie avec laquelle elle voyageait ne se trouvait pas sur la liste des victimes, a rapporté un porte-parole de la police.

« Quand la femme, qui a été blessée, a été capable de parler, elle nous a dit qu’elle voyageait avec une amie et qu’elles devaient dîner ensemble », a-t-il déclaré. Cette femme ne faisait pas partie des disparus, a-t-il précisé. « Nous avons repris nos recherches aujourd’hui et l’hélicoptère a repéré son corps dans la rivière », a-t-il précisé à l’AFP, ajoutant qu’« en théorie, il ne devrait plus y avoir de disparus ».