Guerre en Ukraine: Kiev demande l’exclusion de la Russie de l’ONU

L’Ukraine a appelé lundi à l’exclusion de la Russie des Nations Unies, plus de dix mois après le début de l’invasion des troupes russes, une demande n’ayant guère de chance d’aboutir, Moscou disposant d’un droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU.

« L’Ukraine appelle les Etats membres de l’ONU (…) à priver la Fédération de Russie de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et à l’exclure de l’ONU dans son ensemble », a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon la diplomatie ukrainienne, la Russie « occupe illégalement le siège de l’URSS au Conseil de sécurité de l’ONU » depuis 1991 et la dislocation de l’Union soviétique en 15 nouveaux pays.

« La Russie est un usurpateur du siège » de l’URSS aux Nations unies, a fait valoir le ministère ukrainien. Ces « trois décennies de présence illégale à l’ONU ont été marquées par des guerres et la prise de territoires d’autres pays, un changement forcé des frontières reconnues internationalement et des tentatives de satisfaire ses ambitions néoimpériales », a déploré Kiev dans ce communiqué. Dans un tweet, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitri Kouleba a lui martelé que « la présence de la Russie au Conseil de sécurité et à l’ONU dans son ensemble est illégitime ».