Katie Gregson-McLeod, Louane...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Katie Gregson-McLeod, « Songs Written For Piano » ****

Quand Katie Gregson-MacLeod poste en août dernier sa version démo piano-voix du titre Complex, une ballade déchirante, celle-ci devient vite virale sur TikTok. Du coup, Columbia s’est intéressée à celle qui, étudiante, avait déjà publié son premier EP en 2021, Games I Play, et publie aujourd’hui Songs Written For Piano, cinq titres dont deux versions de Complex, la démo et la version avec cordes dirigée et arrangée par Simon Hale. Katie, c’est une voix exceptionnelle, forte et douce, et une sensibilité à fleur de peau.