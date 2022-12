Tennis: voici la «United Cup», pour fêter 2023 en Australie

Ce jeudi 29 décembre, l’ATP et la WTA lancent une nouvelle épreuve mixte par pays qui servira de préparation à l’Open d’Australie (début le 16 janvier). 18 nations, dont la Belgique, vont s’affronter dans trois villes, Brisbane, Perth et Sydney.

Après avoir remodelé, non sans toujours éviter énormément de critiques, des épreuves historiques comme la Coupe Davis ou la Fed Cup, pardon, la Billie Jean King Cup, les instances dirigeantes du tennis (ATP et WTA) ne manquent pas d’idées, à défaut de constance, puisque cette année (ce sera à partir du 29 décembre, mais on évoque bien l’édition 2023), ils lancent la « United Cup ».

« United » car, oui, vous lisez bien, cette nouvelle épreuve sera mixte et réunira donc le circuit ATP et WTA, un peu comme à l’époque de la Hopman Cup qui invitait des nations à se départager à la période du Nouvel An du côté de Perth. On se rappelle y avoir vu jouer Kim Clijsters et Xavier Malisse, Justine Henin et Ruben Bemelmans, ou jusqu’en 2019, David Goffin et Elise Mertens.