Anniversaire royal pour les Galeries Saint-Hubert

A deux pas de l’Amigo, via la Grand-Place, s’ouvrent les Galeries royales Saint-Hubert : du Roi, de la Reine et des Princes. Un des joyaux de Bruxelles, la foule qui s’y presse, touristes comme Bruxellois, le montre. C’est que, comme le dit le sous-titre du beau livre – Galeries Royales (Saint-Hubert) – que le journaliste Paul Grosjean lui consacre, c’est la star des galeries et la galerie des stars. Suffit de s’y promener aujourd’hui pour être accaparé par la beauté du lieu et attiré par toutes les enseignes qui s’y sont installées, de Delvaux à Dandoy, de Marcolini à Neuhaus, des Ecuadors à Longchamp, de Monsel à Ligne, de Tropismes à la Ganterie italienne, d’Arcadi à Mokafé, du Marmiton à la Taverne du Passage, des Galeries, le cinéma, au Théâtre des Galeries via le Théâtre du Vaudeville.