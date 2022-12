Numéros Inami: le gouvernement flamand prétend faire cavalier seul

Alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles s’apprête à respecter les quotas Inami pour la première fois, le gouvernement Flamand n’entend plus les respecter.

Pendant des années, les Flamands ont dû se plier à des ordonnances fédérales – qui, soit dit en passant, ont été négligemment ignorées par les francophones. Ce temps est révolu. » Avec de forts accents communautaires, le ministre de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA) a fait savoir que le gouvernement flamand suivrait désormais son propre chemin en fixant lui-même ses quotas. Lors de la prochaine rentrée académique, 1.424 étudiants seront ainsi autorisés à débuter les cours de médecine et 218 à étudier la dentisterie. « Nous devons accélérer la réduction de la pénurie historique, car nous ne pouvons pas attendre des décennies pour des médecins supplémentaires dont nous avons déjà besoin aujourd’hui », a expliqué Ben Weyts.

Le gouvernement flamand a opposé ses chiffres à ceux avancés par le ministre Frank Vandenbroucke. Il revient, en effet, au fédéral de déterminer le nombre de numéros Inami délivré à la sortie des études. En Flandre, le quota fédéral prévoit 1.104 candidats médecins et 181 candidats dentistes. « Il ne faut pas comparer les pommes et les poires », a interpellé le cabinet du ministre Vooruit. Les chiffres avancés par le gouvernement flamand traduisent le nombre d’étudiants autorisés à entamer leurs études en première année, tandis que les chiffres du fédéral font état du nombre d’étudiants diplômés et admis dans une spécialisation. Entre les deux, un taux de déperdition prend en compte les étudiants qui abandonneront leur cursus ou qui connaîtront un retard dans leur parcours.

Le quota fédéral vaut pour les médecins qui sortiront en 2028 et les dentistes de 2027.« Sur la base d’une formule élaborée au niveau fédéral et soumise au gouvernement flamand, il a été calculé qu’un quota de 1.104 correspond à un quota de départ de 1.443 pour les médecins. Pour les dentistes, il s’agit d’un quota de départ flamand de 247 pour un quota fédéral de 181 », indique le cabinet de Frank Vandenbroucke. Si la commission fédérale n’a pas encore fixé le quota pour 2029, il n’y aurait, à première vue, « pas de contradiction avec ce que la Flandre propose désormais d’elle-même ».