Andreas Bral, Viktor Perdieus, Stan Maris: les tourbillons d’un océan musical

El Negocito Records

Andreas Bral au piano et à l’harmonium, Viktor Perdieus au saxophone et Stan Maris à l’accordéon. Sous la belle pochette de Soetkin Bral s’ouvre un album, Ocean Eddie, mystérieux et fascinant. Un Ocean Eddie, c’est un tourbillon au sein de flux océaniques. Une interaction qui s’applique à la musique. « N’importe quel instrument peut occuper n’importe quelle fonction », dit Andreas Bral, « ce qui donne lieu à des improvisations axées sur l’orchestration. On redistribue en continu des courants, des sons et des silences. » Et pour cela, chacun des musiciens utilise son instrument de toutes les façons : percussions, bruitages, souffles, mélodies, harmonies. Il faut un temps avant de rentrer dans cet univers, mais une fois qu’on s’y sent bien, on n’a guère envie d’en sortir. Le trio est au Nona, à Malines, le 10 décembre.