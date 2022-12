A Madrid: Picasso Chanel, duo de génies

Picasso Chanel ? À première vue, on pense à un coup de pub, une de ces expos bling bling où l’on associe artificiellement deux créateurs pour faire événement. Après deux minutes passées en compagnie de Guillermo Solana, directeur artistique du Musée Thyssen Bornemisza à Madrid, on comprend qu’il n’en est rien. « Picasso et Chanel ont fait connaissance en 1917 à la première de Parade dont Picasso avait fait le décor et les costumes et où Gabrielle Chanel avait été invitée par Misia Godebska et Jean Cocteau. Par la suite, ils sont restés en contact, Chanel prêtant même un temps son appartement à Picasso. Ils vont surtout travailler à deux projets communs pour la scène. Pour Antigone de Cocteau, en 1922, elle fera les costumes et lui, le décor. Deux ans plus tard, pour Le train bleu, chorégraphie de La Nijinska sur un scénario de Cocteau et une musique de Darius Milhaud, elle récidivera tandis que Picasso réalisera le rideau de fond de scène à partir d’un de ses tableaux. »