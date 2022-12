Bernard Yslaire: «Charles Baudelaire avait la sincérité d’un Steve Jobs»

Cent-soixante-cinq ans après leur éclosion, Les Fleurs du mal dégagent encore un parfum de soufre. Avec plus d’un siècle d’avance sur son temps, Charles Baudelaire était déjà « sex and drugs and rock’n’roll ». Maître absolu du romantisme en bande dessinée, Bernard Yslaire avait mis en scène la vie, les souffrances et les obsessions du poète maudit dans le roman graphique de Mademoiselle Baudelaire , la Vénus noire de son œuvre. Il publie aujourd’hui une version illustrée de l’édition de 1857 des Fleurs du mal . A travers ses images, l’artiste belge lève un voile sur la complexité d’illustrer la crudité des vers de l’art baudelairien.