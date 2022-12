Cyclo-cross: Mathieu Van der Poel tient sa revanche

La dinde de Noël à peine digérée, les rois du cyclo-cross ont repris le chemin des labourés. Sur un parcours tortueux et boueux à souhait dessiné autour du Kasteel Grenier à Gavere (Flandre Orientale), Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock ont assuré le spectacle, loin devant le reste de la concurrence. Presque sur une autre planète. Le Batave, plus adroit dans les parties glissantes et à l’aise sur les tronçons à pied, s’est imposé en homme fort pour la troisième fois de sa carrière sur ce tracé. C’est aussi son troisième succès de la saison. Tous les trois acquis dans une manche de Coupe du monde, après Hulst et Anvers.