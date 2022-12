L’ARNmessager, un espoir inédit dans la prévention des maladies et leur traitement

Le coronavirus a laissé beaucoup de traces dans nos sociétés. Et s’il en est une que l’Histoire retiendra, c’est le bond en avant que la pandémie a fait faire à la vaccination et, plus précisément, au déploiement d’une technologie porteuse d’espoir : l’ARNmessager.

Etudiée depuis plusieurs années par des chercheurs et des petites start-up convaincus de son intérêt, la technologie a pu, en deux ans, faire l’objet d’essais cliniques de grande ampleur, menés en un temps record, qui ont confirmé son innocuité, son efficacité (contre le covid-19) et sa simplicité, qui permet de produire de grands volumes de vaccins rapidement. Un must quand il s’agit de lutter contre une maladie virale très contagieuse et dangereuse.