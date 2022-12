Les Rouches en ont vu de toutes les couleurs en 2022

À l’heure où 2022 s’apprête à laisser la main à l’année suivante, nous avons dressé un petit bilan des douze derniers mois au Standard. Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’année fut mouvementée pour les Liégeois...

Entre la crise sportive, les contestations grandissantes des supporters envers la direction, la revente du club à des investisseurs américains et une reconstruction plus lente que prévue marquée par les impasses contractuelles dans les dossiers Raskin et Amallah, le Standard a rarement connu la sérénité alors qu’il s’apprête à fêter ses 125 ans.