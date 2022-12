Oussama El Azzouzi heureux de retrouver une place de titulaire à l’Union: «J’ai dû apprendre les vertus de la patience»

Même s’il avait déjà entamé la rencontre de Coupe à Cappellen, juste avant la trêve internationale, le Néerlandais d’origine marocaine a fêté une première titularisation en championnat après n’avoir cumulé que 64 minutes en six montées au jeu. « Parfois cela a été difficile de ronger son frein sur le banc, ce qui explique mon bonheur aujourd’hui », expliquait-il en souriant, avant de s’adonner de bon cœur à quelques selfies avec des fans. « J’ai dû apprendre les vertus de la patience parce que comme tout le monde, j’ai toujours envie de jouer mais je peux comprendre cette décision du coach vu que l’équipe tourne bien et qu’elle est deuxième au classement. Après, je pense avoir saisi ma chance : j’ai remporté beaucoup de seconds ballons, pas mal de duels aussi. On verra pour la suite si je recevrai à nouveau ma chance et quand mais laissez-moi savourer ce moment. Sur ce match, on a été patients en 1re mi-temps avant de se montrer plus efficaces après en remportant plus de duels. »