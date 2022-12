RD Congo: à un an des élections, le regroupement de l’opposition se met en place

Alliance de circonstances ? Prélude à une candidature en vue des élections de 2023 ou attaque ponctuelle ? Trois poids lourds de la scène politique congolaise, Martin Fayulu, le « soldat du peuple » qui estime avoir été le véritable vainqueur des précédentes élections en décembre 2018, Matata Ponyo, ex-Premier ministre du président Kabila, et le docteur Denis Mukwege, viennent de publier une déclaration commune appelée à faire du bruit. Il faut relever cependant que le seul à ne pas avoir explicitement fait acte de candidature à la présidence est le Prix Nobel de la paix. Cependant, sans se jeter à l’eau, il publie presque quotidiennement des prises de position politiques et commence déjà à en payer le prix, des critiques dans la presse rwandaise et des tracasseries fomentées par l’administration fiscale.