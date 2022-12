Soleil, vent… voici les prévisions météo des prochains jours

Ce lundi en soirée, les dernières précipitations quitteront le pays par les frontières de l’est. De larges éclaircies s’imposeront sur la majeure partie du territoire, excepté dans le sud-est. En début de nuit, le temps sera généralement sec avec déjà la formation de nuages bas supplémentaires en Haute Belgique. En seconde partie de nuit, leur plafond baissera et de mauvaises visibilités seront à craindre sur les hauteurs ardennaises.

Quelques faibles averses en provenance de la Manche pourraient également atteindre la Belgique via le nord de la France. Elles seront localisées et semblent principalement concerner le sud du pays. Elles pourront néanmoins adopter un caractère hivernal en fin de nuit en arrivant au sud du sillon Sambre et Meuse. Par ailleurs, quelques plaques de givre ou de glace isolées n’y sont pas exclues. Les minima varieront entre 0 degré en haute Ardenne et 5 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à souvent modéré d’ouest à sud-ouest revenant au sud-ouest.

Un temps relativement stable persistera jusqu’à mardi soir. La nuit suivante, une nouvelle perturbation entraînée par un noyau dépressionnaire près de l’Écosse envahira nos régions, en ouverture d’une nouvelle période où notre temps sera déterminé par des courants océaniques très doux.

Le retour du soleil

Mardi, la journée débutera avec pas mal de soleil dans le nord du pays et un temps plus nuageux dans le sud. En Haute Belgique, des champs de nuages bas pourront se montrer très tenaces et même encore limiter la visibilité sur les hauteurs durant les premières heures. Au nord du sillon Sambre et Meuse, on assistera plus tard à l’arrivée de quelques champs de nuages élevés et moyens mais les conditions resteront tout de même lumineuses. Au littoral, le ciel deviendra rapidement plus changeant avec éventuellement le développement d’une petite averse. Les maxima de saison oscilleront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés dans l’extrême ouest. Le vent sera dans l’ensemble modéré de sud-ouest puis de sud-sud-ouest.

La nuit de mardi à mercredi, le ciel se couvrira et une zone de faibles pluies envahira le pays depuis l’ouest. Les minima atteints en soirée oscilleront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer. Le vent de sud-sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à assez fort.

Mercredi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine, plus fréquentes dans le nord-ouest du pays. En fin de journée, une zone de pluie et d’averses gagnera notre territoire par l’ouest. Les maxima se situeront entre 5 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de sud-sud-ouest et se renforcera en cours d’après-midi. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 60 km/h.