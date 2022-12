Fraude sociale: en 2021, l’Inami a récupéré 10 millions d’euros

Trente-six milliards d’euros. C’est, à peu de chose près, le budget de l’Inami (Institut national d’assurance maladie et invalidité). De cet océan d’euros, quelques gouttes atterrissent dans l’escarcelle d’assurés distraits, peu informés voire mal intentionnés. On parle alors de fraude sociale. Une fraude que le « Service de contrôle administratif » (SCA) de l’Inami traque via des coups de sonde dans la comptabilité des mutuelles, le croisement de ses données avec celles d’autres institutions ou des enquêtes de terrain. Le rapport 2021 du SCA – qui vient d’être publié – insiste sur un chiffre : le service a détecté des cas de fraude sociale pour un montant total d’environ dix millions d’euros, dont près de la moitié concerne le travail au noir presté par des personnes en incapacité de travail. Mais il est aussi question de domicile fictif, de faux en écriture, de fausses prescriptions… Détails.

