«À propos, rétro 2022», le podcast du 27 décembre: comment sortir de la crise énergétique?

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant

Pas de pause pour « À Propos » ! Pendant les vacances, on vous propose une série de rétrospectives sur l’actualité qui a marqué cette année. La formule reste identique : des journalistes de la rédaction racontent, analysent et donnent des clés pour mieux comprendre. « À Propos » de 2022, c’est l’opportunité de jeter un œil dans le rétro sur les faits marquants de l’année écoulée (guerre en Ukraine, prix de l’énergie, bouleversement climatique, etc.). C’est aussi un micro ouvert à des personnalités comme Pierre Kroll, Marius Gilbert ou Béatrice Delvaux pour avoir leurs impressions sur les douze derniers mois.

Quand les mesures sanitaires contre le Covid-19 prennent petit à petit fin, à la fin de l’année dernière, l’économie reprend. Cette reprise fait grimper le prix des matières premières et de l’énergie. Les prix s’envolent encore plus haut après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Vladimir Poutine suspend ses livraisons de gaz à plusieurs pays de l’Union européenne, très dépendante du gaz russe.

Comment en est-on arrivés là ? Que font les gouvernements ? Que fait l’Union européenne et pourquoi ne peut-on pas simplement décider de bloquer les prix ? Véronique Lamquin, journaliste spécialisée dans l’actualité européenne, Xavier Counasse, chef du service enquête, et Bernard Demonty, chef du service politique, partagent leur analyse.