Livres: Joël Dicker, le meilleur vendeur de 2022

Edistat, qui fournit les statistiques de l’édition en France, n’a pas encore les chiffres consolidés de décembre 2022, mais c’est sûr : Joël Dicker est le grand vainqueur de la course aux ventes de 2022, il ne peut plus être rattrapé. Il a vendu, jusqu’à fin novembre, 406.000 exemplaires de son dernier roman, L’affaire Alaska Sanders, sorti en mars. Son dauphin est Guillaume Musso et les 315.661 exemplaires de Skidamarink. Au niveau du chiffre d’affaires, c’est la même chose : Joël Dicker aussi, avec 9,2 millions d’euros, mais là devant Pierre Lemaître et Le grand monde, 6,8 millions d’euros. Des chiffres divulgués par le site Actualitté.

Dans ce dernier Dicker, l’action se situe une fois de plus dans le nord-est des Etats-Unis, dans le New Hampshire, à Mount Pleasant, une bourgade bouleversée par la mort de la jeune Alaska Sanders en avril 1999. Un type du coin a été arrêté et condamné pour ce meurtre. En 2010 cependant, tout rebondit. A-t-on emprisonné le bon coupable ? Le sergent Gaholowood, qui croyait avoir élucidé le crime dix ans plus tôt, se remet à l’enquête. Avec l’aide de Marcus Goldman, l’écrivain qui a remporté un immense succès en écrivant La vérité sur l’affaire Harry Quebert.

Alaska Sanders, c’était le premier livre édité par la nouvelle maison d’édition créée par Joël Dicker, Rosie & Wolfe, qui s’est empressée de ressortir en poche cinq titres de Dicker : L’énigme de la chambre 622, La disparition de Stephanie Mailer, Les derniers jours de nos pères, Le livre des Baltimore et La vérité sur l’affaire Harry Quebert (662.000 ventes depuis sa publication en 2012).