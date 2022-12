«On doit apprendre à gérer un match dans son entièreté»: les réactions des Zèbres après la défaite contre Anderlecht

Le SC Charleroi a cédé dans les dernières minutes face à Anderlecht, encaissant un autogoal d’Adem Zorgane. Une défaite forcément difficile à avaler pour les Zèbres.

« On n’a pas de chance cette saison », lance Joris Kayembe au micro d’Eleven Sport. « On se procure des occasions, on essaie de marque et après, on prend ce but malheureux en fin de match. On a manqué de réussite, la seule chose qu’on peut y faire c’est travailler, mais c’est difficile… Il y avait du déchet des deux côtés, beaucoup de joueurs malades aussi qui ne se sont pas entraînés comme moi. Ce n’est pas une excuse, mais ça complique les choses. On a fait avec les joueurs qu’on a. »

Au-delà de ce coup du sort, la rencontre était plutôt équilibrée dans son ensemble. De quoi forcément nourrir quelques regrets chez les Carolos. « Le match nul aurait été plus logique, je n’ai pas trouvé qu’une des deux équipes méritait plus la victoire que l’autre », analyse Damien Marcq. « Mais c’est comme ça, Anderlecht a trouvé le but de la victoire sur un coup de malchance. On était un peu désorganisés derrière, puis la balle a rebondi sur Koffi et Zorgane… Ce n’est vraiment pas de chance, mais ce n’est pas ça qu’il faut retenir. Je trouve que notre prestation est encourageante pour la suite. On peut vraiment être fiers de ce qu’on a montré ce soir, parce que ce n’était pas évident face à une telle équipe. Maintenant, il manque encore ce petit plus offensif qui nous permettra d’aller chercher des points. »