Politique: l’appel du centre

Y a-t-il (à nouveau) de la place en Belgique pour un large parti du centre ? Les discussions entre Les Engagés (ex-CDH), Jean-Luc Crucke (futur ex-MR ?) et Défi (ex-FDF) prendront au premier trimestre 2023 un tournant décisif. Car au-delà du printemps, le délai sera trop court pour lancer une nouvelle offre politique, imposer un nouveau nom et un programme commun, et être suffisamment connu et convaincant pour se présenter utilement aux électeurs en mai 2024.

Chacun jugera, selon ses convictions, de l’utilité d’un tel parti centriste. Certains préférant la clarté idéologique d’une gauche ou d’une droite assumée, d’autres le pragmatisme ou « le bon sens » d’un centre faisant la synthèse « dans l’intérêt de tous » et piochant « les bonnes idées là où elles se trouvent », pas d’un seul côté.