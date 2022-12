Benito Raman ironise après la victoire anderlechtoise à Charleroi: «J’aurais pu donner un assist, mais Amuzu ne voulait pas marquer...»

Élu homme du match par les spectateurs d’Eleven Sports, Jan Vertonghen était satisfait de la prestation défensive de ses couleurs. « Il n’y a pas que moi, c’est toute l’équipe qui a bien défendu. Et c’est pour ça que l’on a gagné, tout part de cette solidité. Le point négatif, c’est que l’on ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions… Mais Charleroi non plus. Alors, un nul aurait peut-être été plus logique, mais on est heureux d’avoir réussi à marquer ce but victorieux. Avant ces quelques jours de pause, il était très important de prendre les trois points. Surtout que, après cela, il y a de gros matches qui vont arriver. Même si, de toute façon, on est Anderlecht, donc on veut gagner tous les matches. »

Même son de cloche du côté d’Adrien Trebel, qui était heureux du peu d’occasions carolos ce soir. « Ce n’était vraiment pas simple ce soir. Le terrain était difficile, ce qui nous a un peu empêchés de développer notre jeu. Le coach avait beaucoup insisté au niveau de la débauche d’énergie et du pressing haut. On savait que Charleroi pouvait nous faire très mal en contre, notamment avec la vitesse de Mbenza. Mais on peut être satisfaits de notre prestation défensive, car on ne leur a pas laissé d’espace. Ils ne nous ont pas spécialement inquiétés, ils n’ont pas eu grand-chose comme occasions. De notre côté, on n’a rien lâché, et on a été récompensé avec ce petit but qui nous fait un bien fou. Le plus important, c’était d’arriver à se créer des occasions. Et c’est ce qu’on a réussi à faire, avec quelques belles phases de jeu. Maintenant, il faut retrouver la confiance pour concrétiser ces occasions. »