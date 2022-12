Un auto-but de Zorgane crucifie des Zèbres malheureux face à Anderlecht

C’était la soirée des retrouvailles en ce lundi soir de Boxing Day au Mambourg, bien garni malgré le contexte et les interdictions de stade qui touchaient la T4. Celles entre Felice Mazzù et Anderlecht un peu plus de deux mois après son licenciement, bien sûr. Et il aurait évidemment aimé qu’elles se terminent mieux que par une défaite face à un Sporting bruxellois auquel le sien de l’époque n’avait pas grand-chose à envier d’autre que la réussite ce lundi.

Mais aussi les retrouvailles entre les Zèbres et (une bonne partie de) leur public un mois après les vives tensions qui avaient mis fin prématurément à la partie contre Malines quand le RCSC menait 1-0. Alors que les Storm Ultras et le Block 22 purgeaient le premier de leurs cinq matches de suspension, les supporters anderlechtois ont affiché une banderole de soutien à la T4 avant la partie. Les interdits de stade ont, eux, soutenu les hommes de Mazzù depuis une rue avoisinante en organisant un feu d’artifice au quart d’heure de jeu.