Givre, pluie, vent fort...: voici les prévisions météo des prochains jours

La journée de mardi débutera avec du soleil dans le nord du pays et un temps plus nuageux dans le sud, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

En première partie de nuit principalement, de larges éclaircies se formeront sur la plupart des régions et les températures pourront devenir légèrement négatives (au moins au sol) surtout en haute Ardenne. Des plaques de glace ou de givre pourront ainsi se former.

En Haute Belgique, des champs de nuages bas pourront se montrer très tenaces et limiter la visibilité sur les hauteurs durant les premières heures. Au nord du sillon Sambre et Meuse, on assistera plus tard à l’arrivée de quelques champs de nuages élevés et moyens, mais les conditions resteront tout de même lumineuses. Au littoral, le ciel deviendra rapidement plus changeant. Le temps restera sec à une averse locale près, surtout dans le nord-ouest.

Les maxima de saison seront compris entre 3°C en Hautes Fagnes et 8°C dans l’extrême ouest.

Au cours de la soirée et durant la nuit de mardi à mercredi, le ciel se couvrira et une zone de pluies faibles à modérées envahira le pays depuis l’ouest. Les minima oscilleront entre 1°C en Hautes Fagnes et 7°C à la mer.

Mercredi, le ciel sera le plus souvent très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine, plus fréquentes dans le nord-ouest du pays. En fin de journée, il s’agira plutôt d’averses répandues. Les maxima se situeront entre 5°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 10°C en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de sud sud-ouest et se renforcera en cours d’après-midi. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 70 km/h, voire un peu plus localement.