Les bars à hôtesses gagnent leur combat contre la Ville de Liège

Par Laurence Wauters Publié le 27/12/2022 à 08:02 Temps de lecture: 3 min

Le Conseil d’Etat a décidé, après plusieurs rebondissements, d’annuler le règlement-taxe liégeois qui triplait le montant dont les propriétaires de bars à hôtesses doivent s’acquitter annuellement.

Ainsi, évoquant principalement des raisons budgétaires et le fait que cette activité entraîne pour la Ville des charges liées à la sécurisation du quartier, celle-ci avait fait passer la taxe, au début de l’année dernière, à 15.000 euros. Les requérantes estimaient qu’elles allaient devoir choisir entre la fin de leurs activités ou une hausse des loyers des prostituées, ce qui leur aurait fait prendre un risque de poursuites pénales.

Les propriétaires s’étaient tournées une première fois vers le Conseil d’Etat, et l’auditeur avait rendu un avis leur étant favorable, estimant que le triplement de la taxe n’était pas assez motivé. La Ville avait alors, sachant que l’auditeur est souvent suivi, modifié le règlement-taxe en justifiant plus longuement l’augmentation. Un deuxième recours a alors été introduit, contre la nouvelle mouture.

Dans ses conclusions, la Ville estimait tout d’abord que les propriétaires de salons ne disposaient pas d’un intérêt légitime au recours puisqu’en tirant un profit de la prostitution, elles étaient dans l’illégalité. Le Conseil d’Etat lui a répondu qu’il n’est pas légalement compétent pour déclarer une personne coupable d’une infraction et ne peut donc, sans méconnaître la présomption d’innocence, contester l’intérêt légitime à agir d’un requérant au motif que celui-ci aurait violé la loi pénale – du moins tant qu’une telle violation n’a pas été définitivement constatée par la juridiction répressive compétente. Par ailleurs, le nouveau code pénal sexuel, adopté peu après le vote de la taxe liégeoise sur les bars, n’érige plus en infraction le fait de louer un bien à une prostituée, pour autant que le loyer ne soit pas déraisonnable.

Sur le fond, les propriétaires de salons estimaient que la Ville agissait ainsi pour supprimer les tout derniers bars dédiés à la prostitution à Liège, terminant ainsi un mouvement lancé il y a une quinzaine d’années lors de la fermeture des salons du quartier Cathédrale-Nord. Elles invoquaient l’imprévisibilité de la mesure et le fait qu’elle est contraire au droit économique.

La Ville avait rétorqué, par la voix de Me Delobbe, que le montant de la taxe avait été calqué sur la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, qui propose un maximum de 18.750 euros. Mais cette circulaire n’a qu’une valeur indicative et revêt une portée générale et abstraite, avaient répondu Me Molders-Pierre et Me Pesesse pour les requérantes, rappelant que la commission sur la lutte contre la traite des êtres humains, à la Chambre des représentants, a préconisé la suppression de cette taxe. Les travaux pour l’implantation du tram, avaient-ils ajouté, limite la clientèle liégeoise, qui se serait raréfiée au fil des années.

Le Conseil d’Etat les a suivis en estimant que la circulaire régionale n’exonérait pas l’auteur du règlement-taxe attaqué de vérifier le caractère proportionné de la mesure, un taux n’étant pas indifféremment approprié pour chaque commune. « Le triplement de la taxe aboutit à ce que le montant des charges annuelles supportées soit approximativement équivalent à celui du chiffre d’affaires annoncé dans leur comptabilité », constate l’arrêt rendu, qui épingle que la période était déjà caractérisée par des restrictions d’activités liées à la crise sanitaire. Le triplement de la taxe « repose sur des motifs insuffisamment établis en fait et en droit », et cet acte est donc annulé.