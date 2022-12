La frustration de Mazzù, la joie de Riemer: les mots forts des coaches après Charleroi – Anderlecht

« C’est forcément frustrant de perdre ce match de la sorte parce que je pense que ça devait plutôt se finir par un partage vu le peu de danger créé par chacun et que, sans manquer d’humilité, on a été meilleur que l’adversaire par moments », expliquait très justement Felice Mazzù après le match.

« On savait que ce serait compliqué de venir ici, à cause d’un terrain toujours difficile à ce moment de l’année et face à une équipe bien organisée. C’est un très bon sentiment de l’avoir emporté. C’est en partie l’Anderlecht que je veux voir mais on doit encore faire nos preuves », ajoutait Brian Riemer.