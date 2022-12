Arsenal renversant, Newcastle emballant: les enseignements du Boxing Day à la sauce anglaise

Les Magpies ont alourdi le score par Joelinton (32e, 3-0) et fait preuve de maîtrise jusqu’à la fin du match. Les joueurs d’Eddie Howe ont enchaîné une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues, et n’ont plus perdu une seule rencontre depuis quatre mois. Ils ont aussi la meilleure défense du championnat.

Le Danois Pierre-Emile Hojbjerg a égalisé six minutes plus tard (71e, 2-2), un but synonyme de 4e place pour les Spurs (30 pts), qui sont toutefois plus que jamais sous la menace de Manchester United (5e, 26 pts), et de Liverpool (6e, 25 points), qui n’a pas dit son dernier mot en s’imposant face à Aston Villa (3-1). Mohamed Salah, très en jambes après avoir manqué la Coupe du monde, a facilité la tâche de ses coéquipiers en marquant dès la 5e minute.