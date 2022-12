François Morel/Raymond Devos: danse avec les mots

J’ai des doutes, les 30 et 31/12 au C.C. d’Ottignies. Buffet de réveillon après la représentation du 31/12. En partenariat avec le Vilar, Louvain-la-Neuve. www.levilar.be.

Raymond Devos, Mesdames et Messieurs, est un miracle qui est apparu, singulier, sur la scène du music-hall français. Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. » C’est ainsi qu’en préambule, François Morel nous prévient : pas question d’imiter l’inclassable humoriste et ce n’est certainement pas lui qui s’y risquera. Physiquement déjà, c’était peine perdue. Plusieurs dizaines de kilos les séparent. Pas besoin d’ailleurs de convoquer la dégaine gargantuesque et transpirante du génie de la scène pour rendre hommage à son univers phénoménal.