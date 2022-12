Universal Sky, «Fall & Rise»

Cam Jazz

Il y a dans la musique de cet album quelque chose de très exaltant. Est-ce le riff très rock du premier morceau, Gravity, qui m’emporte ? Est-ce la sonorité particulière qui enveloppe les dix morceaux, avec le Hammond de Jung et la guitare de Codjia ? Le timbre particulier du sax de Bender ? La rythmique franche de Klein ? Les mélodies imparables ? Les impros enthousiasmantes ? Les arrangements raffinés ? Un mélange de tout ça, évidemment. En tout cas, ce disque m’hypnotise, je n’arrête pas de le repositionner sur le lecteur et de l’écouter, avide d’en remarquer une nouveauté chaque fois. Ce mélange de bop, de pop et de soul est non seulement particulièrement efficace mais aussi gravement subtil. Allez, je le réécoute encore une fois.