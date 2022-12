Maxime Bender: «La musique relie les gens»

Le saxophoniste luxembourgeois sort un nouvel album, « Fall & Rise », avec Manu Codjia, Jean-Yves Jung et Jérôme Klein. Sonorité accrocheuse et spatiale.

Le quartet de Maxime Bender s’appelle Universal Sky. Ce Fall & Rise est le deuxième du groupe et le septième du saxophoniste en tant que leader. Rencontre.

Ce disque, c’est un mélange de bop, de pop, de soul. Comment qualifieriez-vous votre musique ?

C’est toujours très compliqué de répondre, pour les artistes. Le groupe travaille le son. Avec l’orgue Hammond et la guitare, c’est très planant. Et quand je plonge dans cette sonorité avec mon saxophone, c’est comme si je m’immergeais dans un bain chaud. C’est bien sûr du jazz, mais ça va plutôt dans une musique pop, avec beaucoup de mélodies avant tout. Le plus important, pour moi, c’est qu’on puisse chanter le thème, après. En musique, le plus important, je trouve, c’est la mélodie.