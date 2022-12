«M3gan»: jeux d’enfant

De Gerard Johnstone, avec Violet McGraw, Amie Donald, Jenna Davis, Allison Williams, 102 mn.

Devenue orpheline à 8 ans, la petite Cady est prise en charge par sa tante Gemma. Laquelle travaille dans le département robotique d’une boîte de jouets et, cerveau brillant, a imaginé une poupée robot à taille humaine, dotée d’une intelligence artificielle. Le prototype se prénomme M3gan (pour Model 3 Generative Android), et elle imagine d’en faire la copine, la prof et la protectrice de la fillette, histoire de se décharger de la charge parentale qu’elle n’a pas trop le temps de gérer.