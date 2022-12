Photographie: les visages vrais de Peter Lindbergh

Peter Lindbergh. Untold Stories, jusqu’au 14 mai à l’Espace Vanderborght, www.peterlindbergh-brussels.com

Photographe ayant sublimé le noir et blanc dans la photo de mode, Peter Lindbergh est à l’honneur à l’espace Vanderborght à l’occasion d’une exposition monographique qu’il avait lui-même imaginée avant son décès en 2019. Classé dans les photographes de mode, il se voulait plutôt portraitiste de la femme et c’est cet aspect de son travail qui est mis en valeur dans un parcours sur quatre niveaux composé d’images iconiques et d’inédits.