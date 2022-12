«Joyland»: plongée au cœur de la société pakistanaise

De Saim Sadiq, avec Rasti Farooq, Alina Khan, Sarwat Gilani, Sohail Sameer, Ali Junejo, 110 mn.

Joyland, c’est le nom du plus ancien parc d’attractions de Lahore au Pakistan. C’est aussi un endroit où Haider et sa femme enceinte Mumtaz aiment oublier pendant un moment tous leurs soucis et échapper à leur foyer, où ils cohabitent avec leur famille conservatrice. Une réalité qui entre en confrontation avec les aspirations d’Haider, qui vient de dénicher un petit boulot dans un cabaret où il est tombé sous le charme de Biba, une danseuse transgenre. Portrait d’un homme qui n’ose pas être lui-même, mais aussi d’une société conservatrice et patriarcale, Joyland met en perspective les destins d’individus qui ne sont pas là où ils voudraient être, piégés par les apparences et la bienséance. Un propos fort et un récit touchant, doux-amer et mélancolique.