De retour en Premier League, Kane se fait chambrer suite à son penalty raté face à la France à la Coupe du monde (vidéo)

Tottenham a souffert à Brentford (2-2) lors du Boxing Day. Les Spurs ont toutefois compté, en fin de match, sur Harry Kane, héros malheureux de l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde au Qatar mais toujours aussi important au sein de l’attaque londonienne.

Vitaly Janelt (15e) et Ivan Toney (54e) ont profité des erreurs défensives des Spurs, avant que Kane, sifflé par une partie du public pour avoir manqué son penalty contre la France en quart de finale du Mondial (défaite 2-1), ne redonne espoir aux visiteurs d’une reprise de la tête parfaite sur un centre d’un autre mondialiste, le Croate Ivan Perisic (65e). L’avant-centre anglais a marqué au passage son dixième but en dix éditions du « Boxing Day », un record dans l’Histoire de la Premier League ! Enfin, le Danois Pierre-Emile Hojbjerg a égalisé six minutes plus tard.

À noter que des fans locaux ont également entonné un chant peu sympathique à l’encontre de Kane. En cause, encore et toujours ce « peno » loupé au Qatar… « You let your country down » peut-on entendre dans la vidéo qui suit. Ce qui signifie : « Tu as laissé tomber ton pays ».