«Vivre» («Living»), si ce n’est pas trop tard

D’Oliver Hermanus, avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Tom Burke, 102 mn.

Londres, les années 50… Veuf et solitaire, Mr. Williams (Bill Nighy) a passé son existence à se conformer aux règles sociales. Et même s’il a eu de moins en moins de considération pour son travail dans cette administration en forme d’usine à gaz, il a toujours presté de manière exemplaire. Lui qui n’a jamais eu de contacts vraiment humains avec ses proches et ses collègues, lui qui ne s’est jamais « amusé » ou simplement distrait, se retrouve bouleversé et égaré quand une mauvaise nouvelle vient jeter un voile sombre sur une existence déjà morne…