L’année 2022 sur la planète cinéma en dix arrêts sur image

On peut résumer une année cinématographique à travers ses films, en soulignant que George Miller lui-même nous rappelle superbement la nécessité des histoires, la puissance de l’imagination avec Trois mille ans à t’attendre. Pour 2022, on pourrait dire qu’il ne faut pas passer à côté du dément Everything everywhere all at once, le dernier Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) ou le nouveau Batman. Ne pas avoir peur d’un coup de blues avec Vortex (de Gaspar Noé), d’un coup de boule avec Saint-Omer (d’Alice Diop) et savoir qu’on ne peut pas échapper à Marvel (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor : Love and Thunder, Black Panther : Wakanda Forever).