Réfugiés ukrainiens: des bulles, de la gelée et quelques larmes au programme des fêtes de fin d’année

Aucune des femmes ukrainiennes qui habitent au numéro 105 de la rue Edith Cavel à Uccle n’aurait dû se trouver là. A l’origine, l’entrepreneur propriétaire de cette ancienne maison bourgeoise avait décidé de la mettre à disposition du personnel académique ukrainien fuyant la folie de Poutine. Mais le bus envoyé de Bruxelles vers Kiev par l’ULB n’est jamais arrivé jusqu’à l’université. Stoppé à la frontière polonaise, il est revenu jusqu’au Heysel avec une vingtaine de réfugiées aux profils bigarrés.

Un casting surprise qui a à peine déstabilisé le petit collectif du quartier qui s’était créé spontanément autour de cette bâtisse. La petite bande des amis d’Edith, devenue rapidement une ASBL, a remis le chauffage et l’électricité, construit des lits, fourni vêtements et repas, sans oublier les cours de français et l’accompagnement indispensable pour décrocher les papiers nécessaires et bénéficier des services du CPAS, de banque, etc.