Charlotte Le Bon à propos de «Falcon Lake»: «On m’a mise dans un moule qui n’était pas le mien»

Artiste multiple, Charlotte Le Bon se révèle un peu plus encore à travers « Falcon Lake », un premier long-métrage sensible et maîtrisé. Incontournable.

Plasticienne, actrice (vue dans Yves Saint Laurent de Jalil Lespert, La Marche ou encore Bastille Day), mannequin (révélée au public franco-belge en tant que Miss Météo sur Canal+ en 2010) mais aussi réalisatrice, Charlotte Le Bon est une artiste multiple qui évolue d’un univers à l’autre plus vite que son ombre, à l’image de sa manière enjouée de parler et de son débit aussi précis que rapide. À 36 ans, la Québécoise continue de se réinventer et de trouver de nouveaux moyens d’exprimer son art avec Falcon Lake, un premier long-métrage époustouflant de maîtrise et de sensibilité. Une exploration subtile des premières fois, de l’adolescence et des peurs, sur fond de poésie, de mystère et de fantômes. Présenté à Cannes, le film a déjà été récompensé du Prix Louis-Delluc du premier film.