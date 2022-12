Champion du monde avec l’Argentine, Lionel Messi fait l’impasse sur le dernier match de l’année du PSG

Il est prévu que Messi revienne à Paris le 1er janvier, mais ne rejouera pas au plus tôt avec le PSG en Ligue 1 avant la réception d’Angers lors de la 18e journée le 11 janvier. « On a décidé qu’il allait couper jusqu’au 1er janvier. Il va venir nous rejoindre soit le 2, soit le 3, à un jour près, pour pouvoir reprendre la compétition. Il aura eu 13 à 14 jours de récupération », a expliqué l’entraîneur parisien.

Si Kylian Mbappé, Neymar ou le Marocain Achrfa Hakimi sont prêts pour jouer après la Coupe du monde au Qatar qui a vu le Français finaliste face aux Argentins emmenés par leur capitaine Lionel Messi. Le capitaine de l’Argentine a célébré le troisième trophée en Coupe du monde de son pays et profite de quelques jours de repos avant un retour en Europe.

« Achraf et Kylian ont eu la volonté de revenir avec nous rapidement, ils sont bien physiquement et mentalement. Il faudra trouver les bonnes périodes pour qu’ils puissent décompresser », a ajouté Christophe Galtier impatient de reprendre après six semaines de coupure.