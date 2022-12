Falcon Lake, Glass Onion...: les quatre sorties cinéma de cette semaine à ne pas manquer

Voici la sélection du MAD pour la semaine du 28 au 3 janvier.

Falcon Lake ****

Bastien et Chloé passent les vacances avec leur famille dans un chalet au bord d’un lac au Québec. Malgré l’écart d’âge qui les sépare, les deux ados créent un lien unique. Sur fond de légende de fantômes et d’univers fantastique… En s’emparant de l’essence d’Une Sœur, roman graphique de Bastien Vivès dont le film est inspiré, Charlotte Le Bon livre un film à la fois poétique, émouvant et d’une vraie maîtrise.