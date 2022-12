Conner Rousseau réitère ses propos polémiques sur Molenbeek

En avril dernier, Conner Rousseau, président de Vooruit, était sous le feu des critiques après des propos jugés méprisants et xénophobes sur la diversité bruxelloise, particulièrement sur la commune de Molenbeek. Dans une interview donnée à l’hebdomadaire flamand Humo, il avait déclaré : « Quand je roule dans Molenbeek, moi non plus, je ne me sens pas en Belgique. »

Ces propos avaient été vivement critiqués par la classe politique. Jef Van Damme, échevin Vooruit à Molenbeek, avait à l’époque dénoncé la sortie de son président de parti : « Remarque très déplacée de Conner Rousseau. Molenbeek, c’est tout autant la Belgique que Saint-Nicolas », la ville natale de M. Rousseau en Flandre-Orientale, a-t-il lancé. « Qu’il s’arrête (à Molenbeek) la prochaine fois qu’il y passe, je serais heureux de lui faire visiter les lieux. »

Rousseau persiste et signe

Suite à cette invitation, lancée également par la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), Conner Rousseau s’est rendu dans la commune bruxelloise. Interrogé par le même hebdomadaire flamand ce mardi, l’homme politique a réitéré ses propos polémiques : « La visite de Molenbeek l’a confirmé : je ne m’y sens pas chez moi. » Cette visite, en compagnie de l’échevin Van Damme, n’aurait fait que « renforcer » le propos de Conner Rousseau, qui persiste et signe : « J’ai exprimé un sentiment que beaucoup de Flamands partagent et j’ai proposé une solution : faire en sorte que tout le monde parle notre langue et qu’il y ait plus d’opportunités dans l’éducation. »