Le prix de l’énergie pourrait être négatif cette nuit

Pour l'électricité livrée mercredi, le prix moyen de mardi était de 51,05 euros par mégawattheure. C'est le plus bas niveau depuis le 27 mai, où il était de 39,61 euros. Selon Het Nieuwsblad, la nuit prochaine, le prix de l'électricité sera même négatif pendant un certain temps. Les gros clients, tels que les entreprises à forte consommation d'énergie, recevront 88 centimes entre 3 et 4 heures du matin et 8 centimes entre 4 et 5 heures du matin par mégawattheure consommé.

À lire aussi Une semaine sans gaz, avec des températures négatives dehors: «C’était pire que ce que je pensais»

Cette diminution s’explique notamment par la production d’énergie éolienne et la fermeture de nombreuses entreprises pendant les vacances de Noël. Les températures restent par ailleurs relativement douces.

Fin août, le prix de l’électricité a atteint un pic inédit de 700,41 euros le mégawattheure à cause de la forte hausse des prix du gaz naturel causée par l’invasion russe de l’Ukraine, l’arrêt de plusieurs centrales nucléaires françaises, le manque d’énergie éolienne et la vague de chaleur.