Le président démissionnaire de la Juventus clame son innocence: «Je suis convaincu d’avoir agi correctement ces dernières années»

Trois jours plus tard, le 1er décembre, celui qui dirigeait le club depuis 2010 a fait l’objet d’une demande de renvoi en procès, avec onze autres ex-dirigeants, pour ces infractions présumées sur les finances du club, coté en bourse.

Lors de cette assemblée, Agnelli s’est défendu : « Je suis fermement convaincu d’avoir agi correctement ces dernières années, et que les accusations portées contre nous n’étaient pas fondées. »

Le président sortant de la Juventus, Andrea Agnelli, a clamé son innocence et celle du club lors d’une réunion avec les actionnaires du club à Turin. L’assemblée avait pour but d’approuver les résultats du club transalpin pour l’exercice fiscal clos en juin, qui ont révélé une perte de 238 millions d’euros.

Outre l’enquête judiciaire sur ses comptes, le club est également dans le viseur du gendarme boursier italien, de la Fédération italienne et de l’UEFA. La Juve, le club le plus titré du football italien (36 titres de champion ou scudetti), déjà en conflit ouvert avec l’instance européenne sur la Super Ligue depuis plus de dix-huit mois, est engagé dans un plan de redressement visant à se conformer aux règles financières de l’UEFA.